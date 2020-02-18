Опубликовано видео нападения на московский храм

18.02.2020, 0:06, Новости дня

Полицейские опубликовали видео нападения на храм Святителя Николая. Кадры, снятые камерами наблюдения, демонстрируют, как уроженец Липецкой области Ефим Ефимов целенаправленно входит в помещение церкви и решительно направляется в алтарную часть.

 

Ранее сообщалось, что воскресенье, 16 февраля, 26-летний мужчина ранил в столичном храме ножом двух пономарей, после чего нападавшего нейтрализовали прихожане. Полицейские изъяли у задержанного нож, перчатки и сверток с 1,6 грамма марихуаны.

Ефим Ефимов последние два года работал в столичной строительной компании. Мотив его поступка официально не озвучивается, однако ряд СМИ отметили, что нападение на храм было сделано ради некоего общественного резонанса. Сам хулиган на допросе заявил: "Не с той ноги встал!"

В настоящее время по факту нападения на людей в храме в отношении Ефима Ефимова возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ — хулиганство и ст. 116 УК РФ — побои. Максимальная санкция за первую статью — лишение свободы до пяти лет, за вторую — до двух лет. "Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявил официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



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