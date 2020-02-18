Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро

18.02.2020, 0:06, Новости дня

Литва окончательно проиграла в суде продолжавшийся почти восемь лет спор с "Газпромом" о возмещении 1,4 млрд евро, которые Литва считает переплатой за поставки российского газа в 2004-2012 гг.

Верховный суд Швеции (ВСШ) в декабре 2019 г. отклонил просьбу Литвы пересмотреть решение Апелляционного суда Швеции (АСШ), в соответствии с которым Литва не получит 1,4 млрд евро за якобы переплату за российский газ. "Суд не приводит мотивы своего решения", — пояснили в Минэнерго Литвы, сообщает "Интерфакс".

Рассмотрение дела в Стокгольмском арбитраже и шведских судах обошлось Литве в 10,5 млн евро. На оплату адвокатских услуг в 2012-2016 гг. потрачено 9,5 млн евро, еще 950 тыс. евро потрачено на адвокатов в 2016-2019 гг.

Литву в споре с "Газпромом" представляла американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.

Стокгольмский арбитраж в июне 2016 г. не усмотрел вины "Газпрома", однако признал, что российская компания, поставляя газ в Литву и управляя акциями компании Lietuvos dujos, вызвала конфликт интересов.

Литва обжаловала решение Стокгольмского арбитража в АСШ, но в июле 2019 г. АСШ отказался изменить решение арбитража. После этого Литва подала жалобу в ВСШ.



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