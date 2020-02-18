Зима в Киеве установила два новых температурных рекорда

18.02.2020, 0:06, Новости дня

Ночи на 15 и 17 февраля в Киеве были рекордно теплыми, сообщила сегодня пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 

Согласно наблюдениям метеостанции, ночь на 15 февраля была самой теплой для киевлян за посление 140 лет – температура воздуха не опускалась ниже +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее, чем в 1950 году. 

В ночь на 17 февраля в Киеве температура воздуха не опускалась +1,8 °С, на 0,1 °С теплее, чем в 1974 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. 

По данным обсерватории, 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1881 года, а средняя температура в столице за последние 139 лет выросла на 3 °С.

7 февраля директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что климат на юге Украины постепенно приближается к греческому. Руководительница лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская считает, что через 10 лет теплая зима станет нормой для Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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