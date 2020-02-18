Кардиолог: Общий уровень холестерина не является показателем атеросклероза

18.02.2020, 0:04, Разное

По утверждению египетского кардиолога Хоссама Фаузи, наличие атеросклероза устанавливается с помощью липидограммы, а не общего уровня холестерина. Подлинную картину заболевания отражают данные о липопротеинах низкой плотности.

Процесс отложения холестерина в виде бляшек ограничивает движение крови по сосудам, что и приводит к развитию атеросклероза. В дальнейшем он грозит возникновением тяжелых состояний: инфарктом, инсультом, гангреной. Доктор Фаузи считает, что именно избыток липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – основных переносчиков холестерина в организме, повышает риск образования бляшек. Если у человека есть вредные привички, он мало движется и употребляет слишком много животных жиров, а также имеет наследственную предрасположенность к повышению холестерина, то уровень ЛПНП в крови может повыситься до опасных значений. Они определяются так называемой липидограммой, которую рекомендуется делать всем людям старше 20 лет раз в 5 лет, а в некоторых случаях и чаще. В США липиды измеряются в миллиграммах на децилитр, в РФ и в Европе – в миллимолях на литр.

По словам специалиста, не существует нормального соотношения, которое можно применять ко всем людям, так как оно зависит от многих факторов, включающих возраст и состояние здоровья. Приблизительной нормой считается показатель менее 100 мг/дл или 2,6 ммоль/л, выше 4,9 ммоль/л – очень высокий. При сопутствующих заболеваниях или риске их возникновения показатели должны быть еще ниже. Так при вероятном развитии инфаркта или инсульта показатель ЛПНП должен быть ниже 70 мг/дл, при коронарной недостаточности снижается до 50 мг/дл.