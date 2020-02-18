Times — до половины всех британцев могут заразиться коронавирусом

18.02.2020, 0:04, Новости дня

Британские эксперты опасаются, что в ближайшее время в Великобритании могут появиться новые случаи заболеваемости коронавирусом, пишет The Times. Связано это с тем, что инкубационный период вируса составляет до 12 дней, и часто люди, которые привозят заболевание из Китая, находятся в этом периоде, а значит, больных нельзя распознать ни через опросы, ни через анализы.



Reuters

Британские власти поручили работникам здравоохранения предпринять дополнительные меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса, пишет The Times. Так, в случае роста заболеваемости там планируют размещать людей в 24 больницах, в которых должны оборудовать герметичные палаты с санузлом, где можно изолировать заболевших. Кроме того, медикам предписано избегать ситуации, когда коллектив больницы ухаживает за теми, у кого подозревают заболевание, а потом разносит его дальше. Наконец, оперативные группы должны быстро обезвреживать зоны, в которых находились пациенты, чтобы защитить остальных.

Об этих мерах заговорили после того, как США объявили, что будут эвакуировать 400 своих граждан с круизного корабля, где зафиксирована вспышка коронавируса. О необходимости дополнительных мер заявил и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. При этом в Париже как раз умер 80-летний мужчина, который уже месяц к тому времени находился во Франции, и это первая смерть от коронавируса за пределами Азии.

По словам британских экспертов, шансы предотвратить массовое заболевание коронавирусом в Великобритании тают с каждым днём. И правительство исходит из предположения, что затронуто может оказаться до половины населения королевства, хоть это и отдалённая перспектива. Впрочем, они отмечают, что это не значит, будто все эти люди будут сильно больны. У большинства болезнь будет протекать в лёгкой форме.

Всего в мире, как считается, диагностировали более 67 тыс. случаев коронавируса, и минимум полторы тысячи человек умерли. И грядущие две недели будут ключевыми, чтобы понять, удастся ли Китаю обуздать проблему.

Как отмечают эксперты, три из четырёх больных коронавирусом, прибывших из Китая, попадают в другую точку мира в инкубационный период, так что ни опросом, ни анализами, которые проводят в аэропортах, это не выявить. В среднем этот инкубационный период занимает 5 дней, но может быть от 2 до 12 дней. Поэтому карантин и растягивается на две недели.

Однако специалисты бьют тревогу: предотвратить эпидемию в Великобритании можно, только если быстро распознавать и изолировать всех заражённых. Власти устроили досмотр прямых рейсов из Китая, Таиланда, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Малайзии, но полёты из Китая не запретили, пишет The Times.