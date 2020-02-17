Samsung заявил о готовность выполнять требования о предустановке российского софта

17.02.2020, 23:58, Новости дня

Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы корпорации Samsung в России, заявили в пресс-службе российского офиса компании.

Компания подчеркнула, что готова исполнять требования российского законодательства, адаптируя деятельность согласно принятым постановлениям, передает ТАСС.

«Поправки к закону не повлияют на планы компании по продолжению работы в России. Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть. Компания Samsung имеет опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков, таких как, например, почтовый сервис Mail.ru Group или поисковое приложение компании «Яндекс» для смартфонов», – отметили в компании.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Требования начнут действовать с 1 июля 2020 года и должны способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

Перечень гаджетов, для которых наличие отечественного софта станет обязательным, самих приложений, а также порядок их установки должно определить правительство. Список пока не представлен.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Юристы отказались защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

10.02 / Коронавирус на круизном лайнере. Всем пассажирам пообещали компенсацию расходов и бесплатную путевку

22.12 / Космический корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

12.01 / Палата представителей намерена передать в сенат статьи об импичменте Трампа на следующей неделе – Пелоси

28.01 / Трамп представит ближневосточный мирный план

02.01 / Зеленский подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

24.01 / Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

19.01 / Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

06.02 / Великобритания отменит часть санкций в отношении России

13.02 / Госдума утвердила Гордеева на пост вице-спикера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика