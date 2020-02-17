Представители художественных сообществ выступили в поддержку осужденных по делу «Сети»

17.02.2020, 23:56, Разное

Более сотни российских художников, искусствоведов, кураторов, галеристов, коллекционеров и работников музеев выступили в поддержку осужденных по делу «Сети» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Открытое письмо опубликовано на ресурсе «Артгид».

«Мы гневно осуждаем открывшуюся на этом процессе практику пыток <…> Пытки — самая мрачная традиция отношений отечественной власти с народом — неоднократно, в периоды осознания ошибок прошлого, самой же властью осуждались как тяжкое преступление. Они уничтожают общества, нацию и, в конечном итоге, государство», — говорится в заявлении.

Представители художественного сообщества потребовали неукоснительного соблюдения статьи 21 Конституции, запрещающей пытки, а также расследования заявлений об их применении силовиками. Кроме того, они настаивают на отмене приговоров всем осужденным фигурантам дела.

«Власть! Эти пытки фигурантов "Сети" и других подозреваемых, эти сфабрикованные силовиками процессы лишают тебя легитимности. Ты превращаешься в сообщника преступлений»,

— сказано в письме. Среди его подписантов художники Евгений Митта и Дмитрий Гутов, кураторы Марат Гельман и Анна Наринская, музыкант Андрей Макаревич и многие другие.

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Ранее в поддержку фигурантов дела «Сети» выступили российские ученые, студенты и аспиранты, учителя и психологи. Книжные магазины решили провести забастовку в знак протеста с суровыми приговорами. Более 50 петербургских муниципальных депутатов подписали обращение к генпрокурору с просьбой привлечь к ответственности тех, кто «фальсифицировал доказательства по этому делу и выносил неправосудный приговор».

Источник: Новая газета



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