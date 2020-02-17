Китай начал обеззараживать деньги для борьбы с коронавирусом

17.02.2020, 23:54, Новости дня

Финансовые учреждения Китая в целях борьбы с коронавирусом начали дезинфицировать национальную валюту – китайские юани. Об этом пресс-служба правительства страны проинформировала 15 февраля.

Банки обрабатывают банкноты с помощью ультрафиолетового излучения или высоких температур, после чего опечатывают на семь – 14 дней. Центробанк обязал финучреждения выдавать клиентам только те купюры, которые прошли стерилизацию.

Кроме того, банкам предложили по возможности выдавать новые банкноты.

По данным Global Times, деньги, полученные в больницах, автобусах, а также на так называемых мокрых рынках, где продается свежее мясо, рыба, продукты и другие скоропортящиеся товары, подлежат уничтожению.

Согласно исследованию проекта Public Library of Science, проведенному в 2017 году, на поверхности банкноты может находиться 397 видов бактерий, а вирус гриппа выживает до 12 дней. По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус может жить на поверхностях в течение нескольких часов и гибнет под воздействием дезинфицирующих средств.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2 (ранее известный как 2019-nCoV), вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 694 случая заболевания за пределами КНР, три человека скончались. При этом в ВОЗ отметили тенденцию к снижению количества зараженных.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.