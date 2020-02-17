ДТП в Харькове. Зайцева и Дронов все еще не выплатили компенсацию потерпевшим

17.02.2020, 23:54, Новости дня

Решение суда о взыскании с Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных по делу о ДТП в Харькове, в которой погибли шесть человек и еще шестеро получили травмы, денег на выплату компенсации семьям погибших и пострадавшим все еще не выполнено. Об рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, пишет «Укрінформ».

«Решение суда первой инстанции о взыскании с осужденных денежных средств в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено», – заявила Матвеева.

Также адвокат сообщила, что Кассационный уголовный суд Верховного Суда удовлетворил ходатайство нескольких потерпевших по делу касательно проведение заседания между Кассационным судом и Киевским райсудом Харькова в режиме видеоконференции.

По ее словам, ходатайство связано, в том числе, с финансовым положением потерпевших.

В результате ДТП в Харькове с участием машин Алены Зайцевой и Геннадия Дронова 18 октября 2017 года погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

22 мая 2018 года суд представил результаты судебно-медицинских экспертиз обвиняемых. В характеристике Зайцевой нет данных о ее алкогольном или наркотическом опьянении, хотя первичный анализ показал наличие опиатов в ее моче.

В январе 2019 года врач-нарколог Елена Федирко, которая в 2017 году осматривала Зайцеву, заявила, что в день аварии «наркотического опьянения у Зайцевой никто не идентифицировал».

26 февраля суд вынес обвинительный приговор Дронову и Зайцевой – 10 лет тюрьмы.

Адвокат Дронова 22 марта обжаловал решение суда. 26 марта в суд поступили жалобы на приговор от Зайцевой.

Харьковский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

В августе Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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