Журналист Дибров назвал причину своей госпитализации

17.02.2020, 23:51, Новости дня

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал сообщения о своей госпитализации в Боткинскую больницу. СМИ писали, что у него якобы произошел инсульт, однако журналист уточнил, что с ним не произошло «ничего страшного».

«Да, вы представляете, внезапный обморок», – сообщил Дибров телеканалу «РЕН ТВ». Он сказал, что врачи проведут обследование и выяснят причину произошедшего.

«Ничего страшного! В 60 лет каждый имеет право на обморок», – отметил телеведущий, добавив, что сейчас чувствует себя нормально, врачи «немедленно похлопотали о его здоровье».

Жена Диброва Полина в свою очередь сообщила ТАСС, что ее супруг сейчас чувствует себя нормально. «Дмитрий почувствовал себя плохо, его осмотрели врачи, сейчас уже все замечательно. Мы дома», – сказала она.

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. За его плечами более 30 лет работы на отечественном телевидении. Член Академии российского телевидения. Входит в попечительский совет благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви».



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