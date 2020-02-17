Политика: Ближний Восток готов доверить свои интересы только Москве

17.02.2020, 23:44, Новости дня

В день, когда в Москве начались переговоры РФ и Турции, прошла и конференция клуба «Валдай» по Ближнему Востоку. Она собрала политиков и политологов всего арабского мира. Пока дипломаты пытались снять напряженность, возникшую между Москвой и Анкарой, политологи обсуждали новый тренд – растущий спрос на помощь со стороны России, которая стала в регионе наиболее успешной миротворческой силой.

Ливийцы будут сопротивляться внешней агрессии, в том числе турецкой, всеми силами и средствами, пригрозил в понедельник глава МИД временного кабинета министров Ливии Абдельхади аль-Хвейдж. Он выступил в Москве на полях конференции «Ближний Восток в эпоху перемен – к архитектуре новой стабильности», созванной международным дискуссионным клубом «Валдай».

По словам министра, высадка турецких военных на ливийской земле, – это, безусловно, не вмешательство, а агрессия. «Это попытка нового завоевания Ливии турками», – возмутился аль-Хвейдж. Он напомнил, что Ливия и другие арабские страны много веков входили в состав Османской империи, поэтому отстали в развитии. «Мы будем противостоять турецкой попытке завоевания Ливии, равно как и любой другой внешней попытке нас подчинить», – цитировал ТАСС министра.

Напомним: аль-Хвейдж входит в правительство, которое действует в Тобруке на востоке Ливии. На стороне этого правительства – и против «Правительства национального согласия», заседающего в Триполи – воюет армия фельдмаршала Халифы Хафтара.

Глава «тобрукского» МИДа противопоставил действия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана («когда мы говорим о мире, Эрдогана совершенно не имеем в виду»), и усилия российского лидера Владимира Путина по примирению враждующих сторон. «Поддерживаем и приветствуем роль РФ в решении ливийского кризиса. Мы приветствуем и благодарим президента Путина», – сказал министр.

«Мы надеемся, что РФ поможет найти и решение ливийского вопроса.

Она играет незаменимую роль в примирении сторон ливийского конфликта», – вторил ему в интервью газете ВЗГЛЯД бывший генсек Лиги арабских государств, экс-министр иностранных дел Египта Амр Муса, который также принял участие в конференции «Валдая». Собеседник, который возглавляет «Коллегию мудрецов» Африканского союза ранее назвал важным и самоочевидным приглашение представителей Москвы на саммит Афросоюза по Ливии, который прошел в конце января.

«Вовлечение Турции в конфликт, которое мы наблюдали совсем недавно, сыграло резко негативную роль. Недопустимо и присутствие нерегулярных формирований на ливийской территории», – добавил Муса, имея в виду переброску в Ливию боевиков из протурецких группировок, воевавших ранее в сирийской провинции Идлиб.

Участники конференции, прибывшие из США, призвали решению проблемы с боевиками в Идлибе каким-то особым, очевидно не военным способом. Напомним, что в понедельник президент Сирии Башар Асад объявил, что наступление на Идлиб продолжится.

«Весь мир обеспокоен ситуацией в Сирии. Необходимо найти решение по скоплению в Идлибе 40-50 тысяч боевиков. Это решение пока не придумали, но оно точно должно быть.», – сказал газете ВЗГЛЯД директор программы конфликтного регулирования в центре Картера Хрэр Бальян.

Политолог призывает Вашингтон признать новую реальность и сменить свое отношение к Дамаску. «Мы не можем все больше и больше ужесточать санкции в отношении Сирии. Это не решение проблемы. Это лишь разрушает и уже разрушило будущее страны. С другой стороны, нужно разговаривать об изменениях нашего взаимодействия с Дамаском. Эта ситуация должна обсуждаться в атмосфере, где все могут разговаривать друг с другом, а не наперекор друг другу», – отметил американский эксперт.

Судьба Идлиба решается на Смоленской площади

Участники конференции отмечали, что конфликты в Ливии и Сирии в последнее время сплелись в один общий узел – причем, в обеих странах интересы Москвы и Анкары оказались прямо противоположными. Поэтому эксперты «Валдая» не скрывали, что внимательно следят за российско-турецкими переговорами по Идлибу, в тот же день открывшимися в Москве.

Пока ничего конкретного о своих беседах дипломаты не сообщали, однако в самой Сирии российские и турецкие военные в понедельник возобновили совместное патрулирование в районе города Рас-аль-Айна и населенного пункта Абу-Расин. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Наблюдатели не исключают, что это первые результаты встречи в Москве. Во вторник переговоры должны продолжиться.

«Поступает информация о том, что Турция начала предпринимать первые активные, реальные шаги для вытеснения джихадистских группировок из некоторых районов Идлиба на запад, в сторону турецкой границы. Это касается и столицы провинции – города Идлиб, и некоторых других районов», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Судя по сообщениям с переговоров, стороны договорились о необходимости быстрого снижения напряженности на местах, а также предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в Идлибе. По оценке Быстрицкого, Москве пока удается сохранять уникальную посредническую роль в сирийском конфликте. «Мы учитываем интересы Турции, естественно, учитываем интересы и Сирии, а также интересы других государств в регионе, которые иногда трудно совместить. Но это возможно», – подчеркнул собеседник.

Старший советник главы МИД Ирана, бывший иранский посол в Москве доктор Мехди Санаи призвал Анкару выполнять Сочинские договоренности, которые, в частности, подразумевают очистку Идлиба от джихадистов. «Иран позитивно оценивает совместную работу трех стран – России, Ирана и Турции. Мы надеемся на развитие соглашений в Сочи, что этот темп в борьбе с терроризмом и восстановлении мира в Сирии продолжится», – сказал доктор Санаи газете ВЗГЛЯД в кулуарах конференции.

Дипломат подчеркнул: в обострении ситуации на Ближнем Востоке виновны внешние игроки, которые безо всяких на то оснований вмешались в дела стран региона.

Выступивший на конференции и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов также обвинил в разжигании конфликтов, которые сотрясают страны арабского мира и Ближнего Востока, внешнего игрока – а именно Запад. «Мы наблюдаем катастрофические последствия геополитической инженерии Запада, с которыми приходится иметь дело не только странам региона, но и всему миру», – констатировал он.

Распространение террористических групп, «прошедших обкатку в этом регионе мира», «расползание радикальной идеологии», беспрецедентный рост потоков беженцев, незаконный оборот оружия – все это представляет непосредственную угрозу международной безопасности, и непосредственно затрагивает интересы России, подчеркнул замглавы МИД.

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