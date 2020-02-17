СМИ Китая сообщили о смерти директора клиники, где лечатся зараженные коронавирусом. Затем новость опровергли

17.02.2020, 23:42, Новости дня

Газета Коммунистической партии Китая «Жэньминь Жибао» 17 февраля разместила сообщение в Twitter о смерти от коронавирусной инфекции директора клиники в Ухане, в которую после начала эпидемии доставляли заболевших. Уточнялось, что это первая смерть главврача от COVID-19.

Спустя несколько часов твит удалили.

Департамент здравоохранения провинции Хубэй сообщил в Weibo, что доктор Лю Чжимин жив, хотя и находится в критическом состоянии в отделении реанимации. Чиновник департамента ссылается на членов семьи главврача.

По данным департамента, 1716 врачей и медсестер в провинции были заражены коронавирусной инфекцией.

Одним из медработников, который скончался от вызываемой вирусом болезни, был врач из Уханя Ли Вэньлян. Он одним из первых предупредил о возможной вспышке атипичной пневмонии, за что был подвергнут преследованию полиции.

По состоянию на 00.00 17 февраля в Китае количество умерших от COVID-19 достигло 1770 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Глава Чувашии заставил пожарного попрыгать ради ключей от машины

19.01 / Известны результаты проверки средств личной гигиены

20.01 / Где и когда смотреть трансляцию «Оскара 2020»

06.02 / У матери-вегетарианки в Кисловодске отобрали истощенную дочку

15.12 / Беларусь возьмет около $501 млн кредита от Китая

19.12 / «Яндекс» выбрал героев года

02.12 / Назначен новый прокурор Луганской области

31.01 / Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Албании

19.12 / Путин ответил на первый вопрос большой пресс-конференции словами «поймал, уел»

03.02 / Бурджанадзе назвала «кощунством» отрицание решающей роли СССР в победе во Второй мировой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика