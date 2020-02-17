Мнение: О письме россиянина в Киев в 2100 году

17.02.2020, 23:39, Разное

Надо быть большим оптимистом, чтобы утверждать, будто #Россия и в XXII веке сохранится в неизменном виде. Как бы ни старалась нынешняя российская элита напирать на ценности, консерватизм и #скрепы, перемены неизбежны. Будут они добровольными или вынужденными – не суть.

И придёт осознание. И начнутся оправдания. И начнутся письма «интеллигенции».

Что в таком случае сможет написать писатель-россиянин ближайшим соседям?

Станет ли он упирать на то, что «наш народ тоже пострадал, простые люди, которые не могли полностью осознать то, что происходит». Будет ли перекладывать вину на неправильных сограждан, дескать, «слишком многие были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться». Начнёт ли философски рассуждать, «могу ли я принести извинения за наши действия? Нет, не могу, но могу протянуть вам руку и предложить вам и моему народу свою дружбу. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же».

Бог весть…

Быть может, и не будет никакой интеллигентской рефлексии, вот этого стыда за дела отцов и дедов. Напротив, напишется лукавое, мол, «эта #история по-прежнему на совести очень многих стран и очень многих народов, но совершенно точно нельзя обвинять в этом ни страны, ни народы», ведь каждый в чём-то виноват, но в чём-то ведь и прав! И вот это – нельзя судить события XXI века из реалий века XXII – наверное, тоже может быть. Хотя, почему – нельзя? Потому, что так не хочется самим осуждаемым? М-да, причина…

Но если всё же верх возьмёт желание протянуть руку дружбы «братскому народу», то встретит ли эта рука ответное рукопожатие или наткнётся в ответ на холодную пустоту?