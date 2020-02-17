Брошенный матерью на два дня малыш попал в больницу с обморожением

17.02.2020, 23:30, Новости дня

В Волгоградской области 2-летний ребенок попал в больницу с обморожениями после того, как мать оставила его одного на два дня в неотапливаемом доме.

14 февраля жительница города Котельниково решила уйти гулять и о малыше вспомнила только 16 февраля.

"Она попросила знакомую сходить посмотреть, что с ним. Женщина увидела ребенка и вызвала медиков", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские нашли пьяную родительницу и доставили в отделение. Выяснилось, что ранее судимая женщина сейчас не работает и злоупотребляет алкоголем. В отношении своего старшего ребенка она уже была лишена родительских прав.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / В РФ выявлено более 100 человек с подозрением на коронавирус

25.01 / Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

05.12 / Источник: РФ выслала болгарского дипломата в ответ на действия Софии

20.01 / МВФ понизил прогноз по росту экономики США

27.01 / Причиной крушения вертолета Коби Брайанта мог стать густой туман

29.12 / МВД Боливии призвало выслать испанских дипломатов

16.01 / Корреспондент Das Erste — «Защитник Европы — 2020» пошлёт России чёткий сигнал

15.02 / Норвежские власти отказались от предложения Лаврова

09.12 / Полицейского, подозреваемого в пытках, отправили под домашний арест

16.12 / Проект поправок в конституцию Украины предложили оценить на соответствие «Минску – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика