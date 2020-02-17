«Мираторг» начал поставлять говядину в Бразилию

17.02.2020, 23:30, Новости дня

Агрохолдинг "Мираторг" первым среди российских компаний начал поставлять говядину в Бразилию, первые 13 тонн мяса получат бразильские компании гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa).

"Стратегия компании направлена на рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособной по цене и востребованной на мировых рынках", — сообщил президент "Мираторга" Виктор Линник.

По словам Линника, "Мираторг" при планировании поставок учитывает особенности культуры питания в странах-импортерах.

"Мираторг" поставляет мясо почти в 30 стран, в том числе в страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки, ЕАЭС и СНГ.

"Мираторг" основан в 1995 г., является одним из крупнейших российских производителей мяса и других продуктов.



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