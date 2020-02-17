Имя и место жительства заразившейся коронавирусом россиянки держат в секрете

17.02.2020, 23:30, Новости дня

Среди новых 99 зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess появилась одна россиянка. Сейчас она находится в больнице. Ее имени и места жительства посольство не сообщает. Все остальные россияне пока остаются на борту лайнера.

"Я только что разговаривал с представителем консульского отдела, который рассказал, что все наши граждане "выйдут на свободу" 19 февраля. Они вернутся домой регулярными рейсами. Им выдадут сертификаты о том, что они прошли карантин", — рассказал корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев во время прямого включения из Японии в программе "60 минут".

По его словам, минувшей ночью с лайнера были эвакуированы более 300 американцев. Два чартера доставили их на военно-воздушные базы в Калифорнии и Техасе. Там вернувшихся на родину людей поместят на 14-дневный карантин.

Своих граждан с карантинного лайнера Diamond Princess также собираются эвакуировать Австралия, Израиль, Гонконг и Канада.

С 5 февраля Diamond Princess находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. По последним данным, общее число зараженных коронавирусом пассажиров судна превысило 450 человек. Всего на борту 3,4 тысячи человек.

31 декабря 2019 года Пекин проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в Ухане неизвестной пневмонии. Позже выяснилось, что это новый тип коронавируса. ВОЗ признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-2019.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.