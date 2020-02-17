Доработанный Ил-112В поднимется в воздух в апреле

17.02.2020, 23:30, Новости дня

Второй полет новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В запланирован на апрель 2020 года. Сразу после этого "Ильюшин" запустит серийное производство этой машины, рассказал агентству "Интерфакс" глава компании Юрий Грудинин.

Напомним, первый полет военно-транспортного Ил-112В состоялся в конце марта 2019 года. Однако тогда самолет не отвечал запросам военных и завод взялся за его доработку, в частности, оптимизировал взлетную массу грузовика.

Ил-112В – военно-транспортный самолет, который должен заменить в ВКС РФ устаревший Ан-26. Грузоподъемность новой российский машины достигает 5 тонн, крейсерская скорость – 500 километров в час, максимальная взлетная масса — 21 тонна.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Путин назвал образцовыми действия российских войск в Сирии

05.01 / Трамп пригрозил разбомбить более 50 целей в Иране

07.12 / 62% украинцев считают, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должны вернуться на прежних условиях – опрос

19.12 / Для переписи населения закупят российские планшеты вместо китайских, это будет стоит на 2,3 млрд рублей дороже

18.01 / Московские полицейские приняли роды в патрульной машине

23.01 / Резников заявил, что точная дата возможной будущей встречи в нормандском формате пока неизвестна

31.12 / Экс-глава Nissan встретился с президентом Ливана

11.12 / Конституционный суд Германии запретил экстрадировать в Чечню двух россиян

13.01 / Euronews — 14 тысяч человек эвакуировали в Дортмунде из-за бомб времён Второй мировой

12.12 / В Германии призвали Москву и Берлин сплотиться перед угрозами из США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика