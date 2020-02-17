Доработанный Ил-112В поднимется в воздух в апреле

17.02.2020, 23:30, Новости дня

Второй полет новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В запланирован на апрель 2020 года. Сразу после этого "Ильюшин" запустит серийное производство этой машины, рассказал агентству "Интерфакс" глава компании Юрий Грудинин.

Напомним, первый полет военно-транспортного Ил-112В состоялся в конце марта 2019 года. Однако тогда самолет не отвечал запросам военных и завод взялся за его доработку, в частности, оптимизировал взлетную массу грузовика.

Ил-112В – военно-транспортный самолет, который должен заменить в ВКС РФ устаревший Ан-26. Грузоподъемность новой российский машины достигает 5 тонн, крейсерская скорость – 500 километров в час, максимальная взлетная масса — 21 тонна.