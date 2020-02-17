Госдепартамент следит за состоянием 60 американцев в Японии на фоне вспышки коронавируса

17.02.2020, 23:30, Новости дня

ВАШИНГТОН —

Госдепартамент США в понедельник заявил, что следит за состоянием находящихся в Японии 60 американских граждан после того, как более 300 американцев были эвакуированы с круизного корабля, на котором произошел крупнейший случай заражения коронавирусом за пределами материкового Китая.

Во время эвакуации был проведен тест на вирус, и у 14 из 300 пассажиров проба оказалась положительной, сообщают в Госдепартаменте. Симптомов заболевания ни у кого из них выявлено не было. Они контактировали с остальными пассажирами на протяжении около 40 минут. Затем их поместили в изолированные помещения на борту двух чартерных самолетов. Все эвакуированные пассажиры будут помещены в карантин на 14 дней.

Один из лайнеров приземлился в понедельник утром на авиабазе Трэвис в Калифорнии, второй – на базе Лэкленд в Техасе.

Японские власти в понедельник сообщили еще о 99 случаях заражения. С учетом этих данных, из 3 700 пассажиров лайнера вирус был выявлен у 454 человек.

Австралия в понедельник объявила, что также эвакуирует своих пассажиров с корабля. Планы эвакуации разрабатывают также Канада, Италия, Южная Корея и Гонконг.