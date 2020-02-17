Евросоюз решил запустить новую морскую операцию в Средиземном море

17.02.2020, 23:26, Новости дня

На Совете ЕС было принято решение о запуске новой операции в Средиземном море, которая должна предотвратить поставки оружия в Ливию.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что операция «София», целью которой было  спасение беженцев и борьба с контрабандистами, 30 марта будет закрыта, после чего будет запущена новая операция в Средиземном море, передает «Интерфакс».

«Ее цель – реализовать эмбарго, наложенное Советом Безопасности ООН (на поставки оружия в Ливию – прим. ВЗГЛЯД). Она будет включать не только морские средства, но также спутниковые и воздушные», – подчеркнул Боррель.

Он заявил, что «эмбарго систематически нарушается» и воюющие стороны в Ливии получают значительные объемы оружия, из-за чего трудно добиться прекращения огня.

Участникам новой операции позволят останавливать суда по подозрению в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, однако насколько жестко они смогут действовать, пока непонятно.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в последние недели фиксировались многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию.



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