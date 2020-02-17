В МГУ госпитализировали двух студентов

17.02.2020, 23:26, Новости дня

С признаками ОРВИ в ходе ежедневного планового осмотр госпитализированы двое китайских студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщили в пресс-службе вуза.

«В ходе ежедневных плановых медицинских осмотров двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из главного здания МГУ», – передает РИА «Новости» сообщение университета.

Ранее стало известно, что из общежития МГУ госпитализировали 23-летнюю студентку из Китая с подозрением на коронавирус.

В Китае число случаев заражения коронавирусом достигло 70 тыс. 548. В результате болезни погибли 1770 человек.



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