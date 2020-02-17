Путин ответил на 20 вопросов ТАСС

17.02.2020, 23:19, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин дал эксклюзивное интервью для спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Глава государства ответил на самые важные и острые темы, говорится в сообщении агентства.

«Каково это – быть президентом? Какие решения приходится принимать, а главное – почему они именно такие? Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает эти решения каждый день. Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост – срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами?» – говорится в анонсе интервью, фрагменты которого опубликованы на YouTube-канале ТАСС.

«Каждому в нашей стране (и за ее пределами) хотелось бы с ним поговорить. Андрею Ванденко это удалось. Что связывает «царя» и «слугу народа»? С кем собираемся воевать? Сколько денег утекло из страны? Настоящий ли он и навсегда ли с нами?» – говорится в анонсе на Facebook.

В формате видеоинтервью «20 вопросов Владимиру Путину» выйдут в эфир с 20 февраля.

Напомним, к 20-летию работы президента РФ Владимира Путина на высших государственных постах ранее были опубликованы избранные фото- и видеоматериалы.

31 декабря 1999 года Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы государства после отставки первого президента РФ Бориса Ельцина.