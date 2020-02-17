В Северодонецке подрались помощник депутата Рады и депутат горсовета

17.02.2020, 23:18, Новости дня

В воскресенье, 16 февраля, перед зданием Северодонецкого городского совета подрались помощник народного депутата и депутат горсовета. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба местной полиции.

«В воскресенье перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета, в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия. Видео этого события было выложено в социальных сетях», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого события мужчины обратились с заявлениями о причинении телесных повреждений в Северодонецкий отдел полиции.

Местное издание «Час пик» уточняет, что потасовка случилась между депутатом Лисичанского горсовета Иваном Полупановым и северодонецким активистом, помощником «слуги народа» Елизаветы Богуцкой Вячеславом Шевчуком.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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