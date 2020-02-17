Вместо марша памяти Немцова в Нижнем Новгороде разрешат возложить цветы к портрету на площади

17.02.2020, 23:18, Новости дня

В годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля на Театральной площади Нижнего Новгорода установят портрет Немцова для возложения цветов и свечей. Согласовать марш памяти политика администрация Нижнего Новгорода дважды отказалась. Партия «Яблоко» подавала заявки на шествие 29 февраля по улице Большая Покровская.

Портрет Немцова установят перед Нижегородским драматическим театром на один день – 27 февраля. Об этом Настоящему Времени рассказал бывший председатель Законодательного собрания Нижегородской области Анатолий Козерадский: «Будем ставить портрет, не очень большой, но и не маленький, чтобы люди могли положить цветы, кто захочет».

Театральная площадь примыкает к Большой Покровской. В 2016 и 2017 годах шествия памяти Немцова заканчивались митингом на этой площади.

По словам Козерадского, областные власти не будут мешать возлагать венки и цветы: «Никаких отрицаний власти я не заметил на эту инициативу», – сказал он после совещания у вице-губернатора.

В тот же день, 27 февраля, будет организовано возложение цветов к табличке на доме на улице Агрономическая, где жил Немцов. Нижегородские соратники политика соберутся в центре современного искусства «Арсенал» на закрытое памятное мероприятие.

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не найдены.

Оппозиционные шествия в память об убийстве Немцова проводятся каждый год. В пятую годовщину убийства оппозиция объявила о планах провести шествия в Москве и Санкт-Петербурге 29 февраля. В Петербурге власти не одобрили ни один из девяти предложенных маршрутов и отказались согласовать акцию, в Москве мэрия дала согласие на шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.