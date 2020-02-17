Владимир Зеленский: некорректно говорить «война в Украине». Это – война в Европе

17.02.2020, 23:14, Новости дня

КИЕВ – Мировые эксперты отмечают определенный прогресс в приближении мира на востоке Украины, но успокаиваться пока рано, ведь боевые действия на Донбассе и аннексия Крыма все еще продолжаются. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 15 февраля.

Он обратил внимание, что в традиционном аналитическом отчете Munich Security Report в этом году – только восемь упоминаний об Украине, и это самый низкий показатель с начала войны на востоке и аннексии Крыма.

«Я хочу обратить внимание, что не совсем корректно говорить «война в Украине». Это – война в Европе. И она, вместе с аннексией Крыма, уже длится столько же, как и Вторая мировая война, представьте себе», – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Вместе с тем глава Украины отметил определенный оптимизм мировых аналитиков в отношении окончания войны на востоке Украины.

«Сегодня, пожалуй, впервые за последние годы, мировые эксперты отмечают реальный прогресс в приближении мира, а главное – видят, что новая украинская власть делает для этого все возможное. В первый день своего президентства я откровенно сказал: «Не мы начали эту войну. Но нам ее заканчивать». И мы это сделаем вместе с вами. И сегодня Украина продолжает последовательно и неуклонно придерживаться мирного, дипломатического пути урегулирования в соответствии с нормами международного права», – заявил Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Как сообщает информационное агентство РБК – Украина, во время Украинского ланча президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.

В Кремле называли «новой инициативой» слова президента Владимира Зеленского о патрулировании на границе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик».

Он также обратил внимание на то, что «чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать», сообщает ТАСС 17 февраля.

«Окно возможностей» для Украины

Политолог Алексей Якубин отмечает, что пик интереса к «украинскому вопросу» на Мюнхенской конференции приходился на 2015-2016 годы.

«Тогда были большие ожидания, что будут найдены решения конфликта на востоке, найдутся точки соприкосновения с Россией. После того, как стало очевидным, что быстрых подвижек не будет, «остановился» саммит в нормандском формате, с Порошенко не хотели встречаться, вопрос Украины особого интереса не вызывал», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Нынешнюю конференцию он называет «окном возможностей» для Украины поскольку в стране произошла перезагрузка власти, а президент Зеленский позиционирует себя как президента, стремящегося к поиску мирного выхода из кризиса.

«Те, шаги, которые он демонстрирует, – начало диалога с Россией, возобновление нормандского формата, обмены людьми внушают интерес к Украине. Отсюда и обнародованные «12 шагов» на сайте Мюнхенской конференции, которые разрабатывались экспертами и послами разных стран. Сам факт появления такого проекта демонстрирует «окно возможностей» для решения конфликта на Донбассе», – считает Алексей Якубин.

Инициатива Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы с неподконтрольными республиками, по его словам, это «заочная дискуссия с Владимиром Путиным» и подготовка к апрельской встрече Нормандской четверки.

«Владимир Зеленский много говорил о том, что он будет вести диалог с народом – это могут быть отдельные проекты в контексте Донбасса до воплощения их в жизнь», – отмечает Алексей Якубин.

Ответственность за войну на Донбассе

Политолог Петр Олещук считает, что среди главных тезисов, которые прозвучали из уст украинского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности, можно называть желание прекратить войну.

«Но не на условиях капитуляции, и в принципе, несмотря на успех в переговорном процессе в нормандском формате и разведении сил де-факто, продолжаются обстрелы и эта проблема остается, и она никуда не делась. Закрыть глаза на эти факты Европа не может. И хотя мы должны ориентироваться на выполнение Минских договоренностей, но и их выполнение не означает остановку конфликта. Президент Зеленский также отметил, что вопросы Донбасса и Крыма не могут рассматриваться отдельно», – говорит Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает важным тезисом слова украинского президента о том, что «конфликт идет не просто в Украине, он идет в Европе».

«Это означает, что ответственность возлагается не только на Украину, но и на всех участников процесса урегулирования», – говорит Петр Олещук.

В ключевых моментах внешней политики, по его словам, на Мюнхенской конференции прозвучала риторика, подтверждающая «наследственность внешней политики, хотя с соответствующими изменениями, ориентированными на мирное урегулирование».

Петр Олещук считает, что «крымский вопрос» специально не поднимался на этой встрече в Мюнхене, ни украинской стороной, ни западными партнерами, тем не менее, стороны заинтересованы в соблюдении прав коренного населения аннексированного полуострова.

Активность оппозиции на «полях» в Мюнхене

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, репутация Украины на конференции в Мюнхене была подпорчена обнародованием плана из «Двенадцати шагов к укреплению безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе».

«Считаю, что это была достаточно успешная информационная операция России с участием западных экспертов. Эта спецоперация была направлена на уменьшение внешнеполитической субъектности Украины, и это очевидно», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что украинская делегация действовала активно: не только представители власти, но на «полях» конференции активно работали политики и эксперты из украинской оппозиции.

«Пятый президент Петр Порошенко был активен, больше работал на «полях», общаясь с разными высокопоставленными собеседниками. Но настроение в Мюнхене показали, что в странах Запада нет четкого стремления усиливать санкции против России, активно поддерживать Украину, но при этом нет однозначного стремления играть в пользу России», – подчеркивает Евгений Магда.

12 шагов на Мюнхенской конференции

В «12 шагах к укреплению безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе» содержатся советы в гуманитарной сфере и сфере безопасности, в политической и экономической жизни Донбасса.

«Евросоюз и Россия могли бы предоставить приоритет выборочному сотрудничеству в 2020 году, в том числе через поддержку внедрения Минских соглашений. Они также должны принять меры в сферах, где существуют сильные общие интересы (например, в науке и исследованиях, трансграничном и региональном сотрудничестве и сотрудничестве по вопросам изменения климата и окружающей среды). Таким образом, они могут признать, что прогресс может быть взаимно выгодным. Существующие человеческие и экономические связи должны быть в дальнейшем углублены», – отмечается в одиннадцатом пункте.

В документе, который обсуждался экспертами на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, подчеркивается, что «следует приложить усилия для активизации диалога с соседями Украины, в частности Польшей, Венгрией и Россией с их соответствующими позициями».

«Этот диалог должен касаться тем истории и национальной памяти, речи, идентичности и опыта меньшинств», – говорится в «12-ти шагах», которые подписали несколько десятков европейских, украинских, российских и американских экспертов, дипломатов, бывших политиков.