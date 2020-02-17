Имран Хан: Пакистан больше не является прибежищем боевиков

17.02.2020, 23:14, Новости дня

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в понедельник подчеркнул, что его страна больше не является прибежищем для боевиков, а его администрация полностью поддерживает афганский мирный процесс.

Однако слова Хана получили опровержение уже несколько часов спустя, когда в провинции Белуджистан на юго-западе страны произошел теракт на религиозном мероприятии.

Тем временем США и Талибан, по-видимому, приближаются к достижению договоренности, в соответствии с которой американские войска начнут покидать Афганистан. Со своей стороны, талибы должны начать переговоры с афганским правительством, выполнить ряд договоренностей в сфере безопасности и работать в направлении комплексного перемирия.

Считается, что Пакистан, который давно обвиняют в поддержке Талибана и других экстремистских группировок вдоль границы с Афганистаном, может сыграть ключевую роль в достижении и имплементации любых договоренностей.

«Я могу заверить вас, что никаких прибежищ здесь нет», – заявил Хан на конференции в Исламабаде.

«Какой бы ни была ситуация в прошлом, в настоящий момент мы хотим одного: мира в Афганистане», – добавил он.

Эти комментарии прозвучали после того, как второй вице-президент Афганистана Сарвар Даниш заявил, что Пакистан позволяет Талибану набирать новых боевиков в лагерях афганских беженцев на пакистанской территории.

В понедельник вечером полиция заявила, что террорист-смертник устроил взрыв в городе Кветта в провинции Белуджистан, в результате чего погибли не менее восьми человек, в том числе двое полицейских.

В Белуджистане, крупнейшей и беднейшей провинции Пакистана, расположенной на границе с Афганистаном и Ираном, по-прежнему активны исламисты и сепаратисты, хотя в других районах страны число случаев насилия сократилось.

По словам Хана, хотя Пакистан не может «полностью гарантировать», что среди 2,7 миллионов афганцев, проживающих на его территории, не укрываются талибы, правительство делает все возможное для предотвращения атак в Афганистане, в том числе строит пограничное заграждение.

На конференции также присутствовал спецпредставитель США Залмай Халилзад, который больше года руководит переговорами с Талибаном. Он выразил «осторожный оптимизм» по поводу прогресса на переговорах.

По его словам, США получили от талибов гарантии по вопросам безопасности.

На прошлой неделе власти объявили, что Талибан, афганские силы безопасности и США должны начать семидневный период «сокращения насилия».

Этот шаг нацелен на укрепление доверия между сторонами в преддверии достижения более комплексной договоренности.

Однако в выходные насилие продолжилось. В числе прочего, в провинции Кундуз произошла атака со стороны Талибана.

Пакистан начал принимать беженцев из Афганистана после вторжения советских войск в 1979 году. При режиме талибов афганцы продолжали искать укрытия в Пакистане.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший с трехдневным визитом в Пакистан, высоко оценил усилия страны по оказанию поддержки афганским беженцам.

Он также отметил «выдающуюся трансформацию» ситуации в сфере безопасности в Пакистане.