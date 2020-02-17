Убьет ли СПГ рынок нефти?

17.02.2020, 23:06, Новости дня

Природный газ чище и дешевле нефти. Если это экологически чистое топливо, и оно уже широко используется для выработки электроэнергии, то почему весь мир до сих пор не ездит на автомобилях, работающих на природном газе? И заменит ли природный газ нефть?

Газ сейчас настолько дешев, что многие производители пытаются заработать прибыль. В прошлом году в США цены на газ падали несколько раз. Сложно придумать лучшее время для использования газа, пока автопроизводители не сделают электромобили более доступными, чтобы составить конкуренцию автомобилям с двигателем внутреннего сгорания.

На самом деле в мире около 30 млн автомобилей, работающих на газе. Эти 30 млн автомобилей работают на сжатом природном газе, а не на сжиженном природном газе. Однако СПГ составляет прямую конкуренцию дизельным грузовым автомобилям, на которые приходится значительная часть мирового автопарка и выбросов. Эти почти 30 млн автомобилей, работающих на газе, сосредоточены в Азии, Латинской Америке и Европе. А в Северной Америке и Африке четверть миллиона автомобилей работают на газе.

Несколько десятилетий назад, когда нефть была дорогой, в более бедных частях Европы был всплеск модернизации автомобилей с использованием сжатого природного газа. В то время эти модернизированные автомобили не обладали большой мощностью.

Однако сейчас все изменилось.

Тест-драйв 2012 года, проведенный изданием Jalopnik на двухтопливном грузовике, показал, что в этой ситуации достигнут прогресс. Мощность больше не проблема для автомобилей, работающих на сжатом природном газе. Тем не менее, автомобилей, работающих на сжатом природном газе, немного. Слишком мало заправочных станций.

Инфраструктурную проблему можно решить с течением времени, если люди будут заинтересованы в покупке автомобилей, работающих на сжатом природном газе. Они чище автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе. Так почему бы не перейти на них? Потому что, согласно некоторым исследованиям, газ не намного чище.

Грузовики — основная область роста для природного газа, на этот раз в сжиженном, а не сжатом виде. И использование СПГ в работе грузовиков растет. Тем не менее, в прошлом году европейская группа НПО «Транспорт и окружающая среда» опубликовала исследование, в котором утверждалось, что грузовики, работающие на СПГ, загрязняют окружающую среду в 5 раз больше, чем те, которые работают на дизельном топливе. Совершенно неожиданный вывод, который разозлил автомобильную промышленность, которая поспешила обвинить организацию в неверном истолковании данных.

«В тесте не учитывалось содержание серы в дизельном топливе, которое после сгорания является основным источником загрязнения воздуха», — сказал Мехди Туил, эксперт по СПГ в проекте СПГ «Новатэк» на Ямале.

Несмотря на то, что грузовые автомобили в Европе и Северной Америке используют дизельное топливо с низким содержанием серы, есть много мест, где грузовики работают на дизельном топливе с высоким содержанием серы, до 50 промилле. Каково содержание серы в СПГ? Менее 1 промилле. Более того, дизельные двигатели производят сажу и твердые частицы, в то время как двигатели СПГ этого не делают. Также они не производят пыль или пары, добавил Туил.

Не все согласны с выводами организации. Например, в прошлом году Нидерландская организация прикладных научных исследований заявила, что у грузовика Volvo FH LNG выбросы углекислого газа почти на 20% ниже, чем у дизельных грузовиков Euro 6. Это самые последние и жесткие нормы выбросов в ЕС.

Тем не менее, организация утверждает, что это не делает автомобили на природном газе лучше.

В другом исследовании «Сжатый и сжиженный природный газ для транспортных средств и судов — факты» говорится, что у некоторых автомобилей, работающих на сжатом природном газе и СПГ, более низкие выбросы выхлопных газов, однако их выбросы в течение жизненного цикла выше. Именно из-за этого они хуже бензина и дизеля.

С этим трудно согласиться, учитывая репутацию природного газа как топлива с более низким уровнем выбросов. Но то, на чем акцентируют внимание группа НПО «Транспорт и окружающая среда», касается утечек метана. Метан, будучи гораздо более мощным парниковым газом, чем углекислый газ, привлекает внимание экологов. Тем не менее, автомобили, работающие на СПГ и сжатом природном газе, не выделяют метан. Именно утечки метана во время передвижения природного газа из скважины в поезд СПГ и ухудшают репутацию более чистого топлива.

Для тех, кто придерживается видения «все или ничего», ни одно ископаемое топливо никогда не будет достаточно чистым, чтобы его можно было использовать. Для тех, кто более реалистичен, это вопрос выбора. Не может быть автомобилей с нулевым уровнем выбросов, но можно снизить выбросы CO2, выбросы твердых частиц и серы. Это СПГ и сжатый природный газ, которые немного дешевле, чем топливо, полученное из нефти, к тому же чище.

Природный газ может не убить нефть, но подорвать спрос на нее в секторе автомобильного и морского транспорта. В дальнемагистральных грузовиках и на судах традиционно используется дизельное топливо и мазут, сильно загрязняющие окружающую среду даже при более жестких нормах выбросов. Неудивительно, что СПГ считается лучшим способом развития после вступления в силу правил Международной морской организации 2020 года по выбросам серы.

Сейчас растут инвестиции в суда, работающие на СПГ, сообщалось в начале месяца в Wall Street Journal. Совсем недавно CMA CGM Group, крупнейшая французская транспортная компания, занимающаяся контейнерными морскими перевозками, заказала 22 судна, работающих на СПГ. Общее количество заказов на суда СПГ составляет 243, но в ближайшие несколько лет их число вырастет, поскольку альтернатив нет.

Интересно, что продажи автомобилей, работающих на СПГ, также растут. Исследование Market Research Insights показало, что рынок автомобилей, работающих на природном газе, будет расширяться в среднем на 7,8% в течение следующих 5 лет, достигнув $10,39 млрд в 2024 году. Это солидный рост, даже если не в мировом масштабе. В одной только Индии — одном из крупнейших автомобильных рынков в мире — автомобили, работающие на СПГ, могут составить половину продаж к 2030 году, согласно Nomura.

Таким образом, природный газ не убьет нефть полностью, но затруднит использование нефти в ключевом секторе транспорта, особенно в морском и грузовом транспорте.