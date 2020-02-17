Чемпионат КХЛ. ЦСКА уверенно выиграл в Минске у «Динамо»

17.02.2020, 23:06, Новости дня

Очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжился в столице Белоруссии, где минское "Динамо" принимало лидера турнира московский ЦСКА. Гости провели матч более чем уверенно и победили со счетом 4:1. Три результативных очка на счету Капризова.

Капризов открыл счет на 17-й минуте и его гол стал единственным в первом периоде. Но во втором армейцы забросили еще две шайбы, авторами которых стали Кемпе и тот же Капризов. Последний, к слову, помог своему партнеру забить второй гол. В третьем тайме хозяева "размочили" счет усилиями Когалева, а Мамин из ЦСКА установил окончательный результат.



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