Столкновение с бензовозом: погибли пять человек

17.02.2020, 23:06, Новости дня

Лобовое столкновение легкового автомобиля с бензовозом унесло жизни пяти человек в Старополтавском районе Волгоградской области.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Сообщается, что трагедия произошла в 20 часов 40 минут по московскому времени (+1 час по местному) на трассе Старая Полтавка — Палласовка.

Местный водитель на автомашине Hyundai Accent с четырьмя пассажирами в салоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом КамАЗ (с пустым баком). От страшного удара все, находившиеся в легковом автомобиле погибли на месте.

В данное время на месте страшной аварии работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают личности погибших.