Состояние заболевшего сына Марии Кожевниковой ухудшилось

17.02.2020, 23:04, Разное

Несколько дней назад актриса Мария Кожевникова пояснила подписчикам в соцсетях о плохом самочувствии. К сожалению, вскоре заболели и её дети: в особенности недуг тяжело переносит сын Василий.

Через несколько дней их состояние лишь ухудшилось, поэтому врачи решили их госпитализировать. Впрочем, знаменитость понимает, что в домашних условиях они бы лечились значительно дольше. Актриса считала, что сыну удастся пойти на поправку без применения сильных антибиотиков. Поскольку 3-летнему мальчику становилось хуже, медики прописали более сильнодействующие препараты: он все еще находится в тяжелом состоянии.

Кожевникова, находящаяся в стрессовом состоянии, возмутилась, что в больницах больше не используют классический ртутные градусники – вместо них теперь есть лишь электронные. Актриса не очень доверяет современным приспособлениям, так как, по её словам, они зачастую показывают неверную температуру, пишет издание «Глобал МСК».