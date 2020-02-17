Состояние заболевшего сына Марии Кожевниковой ухудшилось

17.02.2020, 23:04, Разное

Несколько дней назад актриса Мария Кожевникова пояснила подписчикам в соцсетях о плохом самочувствии. К сожалению, вскоре заболели и её дети: в особенности недуг тяжело переносит сын Василий.
Через несколько дней их состояние лишь ухудшилось, поэтому врачи решили их госпитализировать. Впрочем, знаменитость понимает, что в домашних условиях они бы лечились значительно дольше. Актриса считала, что сыну удастся пойти на поправку без применения сильных антибиотиков. Поскольку 3-летнему мальчику становилось хуже, медики прописали более сильнодействующие препараты: он все еще находится в тяжелом состоянии.

Кожевникова, находящаяся в стрессовом состоянии, возмутилась, что в больницах больше не используют классический ртутные градусники – вместо них теперь есть лишь электронные. Актриса не очень доверяет современным приспособлениям, так как, по её словам, они зачастую показывают неверную температуру, пишет издание «Глобал МСК».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Верьте в сказку. Иначе будущее вам точно не понравится

16.12 / Умер знаменитый композитор

13.01 / «Били шокером, а потом давали обнять жену»

19.12 / В Москве за долги продадут дорогую квартиру Филиппа Киркорова

31.12 / Новогодний штурм Ледяного кремля

24.01 / В Китае объявлен высший уровень угрозы из-за коронавируса

18.01 / Страна двух господ

26.12 / Кто-то убедил Зеленского разделить риски в деле Шеремета

20.12 / «Даже обидно»: Сюткину не дали взятку на шоу «Голос»

15.12 / Виктория Лопырева принялась поучать народ уму-разуму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика