Мнение: Зачем продают Сбербанк, монетарная угроза ПОПС и пенсионный возраст на Западе

17.02.2020, 23:01, Разное

1. Зачем государство само себе перепродаёт Сбербанк? Схема такая: Центробанк (который, вопреки конспирологам, плотно контролируется властями) за 2,8 триллиона рублей отдаёт Сбер Минфину, берущему эти средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В итоге 2,1 триллиона – 75% прибыли Центробанка – по закону уходит бюджет, а ещё 0,7 триллиона ЦБ оставит себе на санацию проблемных банков.

Спрашивается, зачем такие сложности, дающие повод строить новые теории заговора о всесильном независимом ЦБ, запускающем свою жадную руку в ФНБ? На этот вопрос отвечают авторы канала «Фанимани» (см. заглавное видео):

https://www.youtube.com/watch?v=_1KO12L9YdE

Всё просто: государственный бюджет на ближайший год уже расписан, а на исполнение новых инициатив Владимира Путина в социальной сфере нужны дополнительные средства. Просто так взять деньги из ФНБ нельзя, ибо это не соответствует прописанным в законе целям фонда. А вот инвестировать эти деньги в покупку акций, по которым будут платиться дивиденды, можно.

Таким образом, Сбербанк меняет владельца для того, чтобы выросла запланированная президентом соцподдержка россиян.

2. Коллега Crimsonalter в очередной раз напоминает об угрозе, которую для пенсионеров в США и ЕС представляет политика низких и отрицательных процентных ставок (ПОПС):

https://tlg.name/crimsondigest/1116

Монетарная политика с низкими ставками – это ограбление тех предприятий и граждан, которые зарабатывают и сберегают, в пользу компаний (предприятий) которые сидят на бесконечных кредитах. Это губительно для экономики. Эффект заметен не сразу, но каждая страна, которая идет по этому пути, свою экономику обязательно уничтожит, и судьба СССР тому подтверждение (прикладываю мою серию видео про монетарную политику постсталинского СССР и роль которую руководство ФРС США сыграло в победе в холодной войне:

https://www.youtube.com/watch?v=DOOXwtPm45s

https://www.youtube.com/watch?v=b2Uzxk5BAy8

https://www.youtube.com/watch?v=QYbMPX4Mcg0

СССР в этом смысле, кстати, был примером монетарного мазохизма, ибо деньги печатались не только для бесконечного кредитования убыточных предприятий, но и для бесконечного дотирования убыточных республик (пальцем показывать не буду, тем более что пальцев не хватит). <…>

Проблема везде одинаковая – низкие ставки делают невозможной необходимую доходность пенсионных систем и индивидуальных сбережений. В Европе уже проявляется эта проблема на национальном уровне, в США – пока на уровне штатов и муниципалитетов. Но всё впереди. Конечно, есть решение в виде идеи «напечатать всем денег и раздать», только на этот раз не банкам как в 2008, а напрямую пенсионерам/пенсионным фондам. Но это не решение. Это путь в Веймарскую Германию. Или в СССР конца 1980-х. Но именно по этому пути часть западного мира обязательно пройдет – уж слишком сладка идея напечатать всем «счастье, даром и пусть никто не уйдёт обиженным».

Ставки российского ЦБ, тем временем, снижаются, но остаются на достаточно здоровом уровне. Нам пока что беспокоиться не о чем: мы остаёмся в зоне здорового капитализма, никаких предпосылок к ПОПС в России нет.

3. На 9gag жители разных стран меряются пенсионным возрастом. Французы недовольны тем, что его собираются повысить до 64 лет, канадцы пишут, что у них уже сейчас 67 лет, американцы пытаются доказать в комментариях, что у них в стране тоже есть пенсии:

https://9gag.com/gag/ae5dBZv

Если не смотреть на бедные страны с неразвитой экономикой, самый высокий пенсионный возраст сейчас в Нидерландах — 68 лет. В России, для справки, он сейчас повышается до 62,5 лет (65 лет у мужчин и 60 лет у женщин):

https://en.wikipedia.org/wiki/Retirement_age