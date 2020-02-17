Денисова потребовала от РФ предоставить официальные данные о задержанных украинцах

17.02.2020, 22:54, Новости дня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой предоставить официальную информацию о задержанных Россией гражданах Украины, а также проверить соблюдение их прав на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту. Об этом Денисова сообщила в Telegram.

«Российская Федерация продолжает незаконно задерживать граждан Украины на временно оккупированной территории Крымского полуострова, при этом не предоставляет официальных сведений в уполномоченные органы Украины», – написала она.

Украинский обмудсмен уточнила, что речь идет полных анкетных данных, основаниях задержания и процессуальном статусе задержанных граждан Украины.

Денисова рассказала, что об аресте крымского татарина Наримана Межмединова стало известно лишь сегодня из сообщения пресс-службы «управления ФСБ по Крыму и городу Севастополь», хотя крымский «суд» вынес решение еще 4 февраля.

Украинский омбудсмен добавила, что официальных сообщений о подтвержденнии анкетных данных четырех украинских моряков, которые были задержаны сотрудниками «пограничного управления ФСБ РФ» 15 февраля, до сих пор нет.

Она призвала представителей международных правозащитных организаций держать на контроле ситуацию с очередных фактов задержания страной-агрессором граждан Украины и не допустить нарушения их основных прав и свобод.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила в ноябре 2014 года, что после аннексии Крыма ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

В докладе Европейской комиссии от 12 декабря 2019 года говорится, что ситуация с соблюдением прав человека на полуострове ухудшилась снова – систематические репрессии лиц, которые выступили против оккупационных властей Крыма, как и в 2018 году, не прекратились.