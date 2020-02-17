Суд вернул дело о побеге пациентки из «коронавирусного» карантина в Петербурге

17.02.2020, 22:51, Новости дня

Мировой судья Петроградского района Санкт-Петербурга не принял к производству материалы дела в отношении Аллы Ильиной, которая самовольно сбежала из стационара, где находилась из-за подозрения на коронавирус, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

«Материалы возвращены для устранения недостатков, выявленных судьей при подготовке к рассмотрению дела», — цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Прибывшая из КНР Ильина, у которой заподозрили коронавирус, по версии обвинения, покинула больницу самовольно, не уведомив медиков, а также нарушив постановление руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Женщине вменяется невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ), ей грозит штраф в размере 300-500 рублей, уточняется в сообщении.

Напомним, ранее Куйбышевский райсуд вернул иск о принудительном медицинском наблюдении в петербургской больнице девушки, сбежавшей из карантина, куда ее поместили из-за подозрения на коронавирус.

Судебный юрист Натан Будовниц заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.

После побега женщины ее примеру попытались последовать еще три пациента.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Из-за исков к правительству Гройсмана заблокированы выплаты аграриям 1 млрд грн – Милованов

12.02 / Глава ВОЗ — коронавирус опаснее терроризма

10.02 / Роскомнадзор предупредил о рассылке ложных писем от имени ведомства

16.01 / Разведчик Ботян рассказал о попытках поляков уничтожить его группу

23.12 / В украинских школах задумали ввести занятия по танцам с пипидастрами

03.02 / Робот соберёт космический аппарат прямо на орбите

20.12 / Телефонные террористы «заминировали» все станции метро Москвы

29.01 / Трехсторонняя контактная группа договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести на Донбассе – Олифер

09.01 / CNN — реакция Трампа на удар Ирана устраивает Тегеран, но конфликт не исчерпан

12.12 / Российский канал показал сериал «Слуга народа», вырезал из него шутку про Путина и в тот же день снял с эфира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика