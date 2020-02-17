Суд вернул дело о побеге пациентки из «коронавирусного» карантина в Петербурге

17.02.2020, 22:51, Новости дня

Мировой судья Петроградского района Санкт-Петербурга не принял к производству материалы дела в отношении Аллы Ильиной, которая самовольно сбежала из стационара, где находилась из-за подозрения на коронавирус, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

«Материалы возвращены для устранения недостатков, выявленных судьей при подготовке к рассмотрению дела», — цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Прибывшая из КНР Ильина, у которой заподозрили коронавирус, по версии обвинения, покинула больницу самовольно, не уведомив медиков, а также нарушив постановление руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Женщине вменяется невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ), ей грозит штраф в размере 300-500 рублей, уточняется в сообщении.

Напомним, ранее Куйбышевский райсуд вернул иск о принудительном медицинском наблюдении в петербургской больнице девушки, сбежавшей из карантина, куда ее поместили из-за подозрения на коронавирус.

Судебный юрист Натан Будовниц заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.

После побега женщины ее примеру попытались последовать еще три пациента.