В патриархии посоветовали протоиерею Смирнову правильно употреблять термины

17.02.2020, 22:44, Новости дня

Протоиерею Дмитрию Смирнову, назвавшему женщин, сожительствующих с мужчинами в незарегистрированном браке, «бесплатными проститутками», следует употреблять термины по назначению, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва.

«Просто надо употреблять термины по назначению. Сожительство без оформления – это не гражданский брак. Брак предполагает формальные взаимные обязательства (для законодателя одни, для Церкви другие). Заявленное перед высшей инстанцией (государством, обществом, Церковью, Богом) обещание взаимной ответственности и обязательств. Гражданский брак идет в терминологической паре с религиозным браком: по месту оформления. И, да, брак – это более ответственная (потому что обязывающая, потому что ты обещал) форма, чем сожительство. Называй сожителей сожителями. Недобрак», – написал священнослужитель в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что с точки зрения церкви люди, которые находятся в сожительстве, «пребывают в блуде». Поэтому блуд следует и называть блудом, отмечает епископ. Савва добавил, что «проституция – это конкретная форма отношений, предполагающая прямую договоренность, исключительным предметом которой является обмен постельных утех на деньги или материальное обеспечение без иных взаимных обязательств».

Однако «такое может быть и при сожительстве, но не стоит и обобщать».

Епископ при этом уточнил, что бывают ситуации, когда в паре исчезают любовь, уважение, забота, нравственное равноправие, совместное решение вопросов личной жизни, а также нет детей.

«Где общность сводится к финансам, приносимым одной стороной, обеспечению быта – другой стороной, и совместной постели. Где неработающая сторона становится заложницей. Так это, увы, есть и при сожительстве, и при браке. Но при сожительстве риск больше, да, ибо нет формальной защиты. Так это о другом. Тут эксплуататора обличать надо. И предупреждать о рисках сожительства», – считает священнослужитель.

Напомним, Смирнов сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками». Он не стал извиняться, сказав, что его заявление вызвано жалостью к женщинам, которых «бросают через три-пять лет» и с которыми «обращаются как с мусором». Протоиерей заявил, что журналисты исказили его слова о недопустимости гражданского брака. Он позже сравнил брак с покупкой автомобиля.

В РПЦ принесли извинения за слова Смирнова.