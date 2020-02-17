Суд Парижа постановил оставить россиянина Винника под стражей

17.02.2020, 22:44, Новости дня

Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей российского гражданина Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве.

Такое решение принято в понедельник вечером по итогам заседания французского суда в связи с апелляцией защиты Винника, передает ТАСС.

Судьи утверждают, что такая мера необходима, чтобы «сохранить вещественные доказательства и предотвратить сговор между обвиняемым и его сообщниками».

Ранее посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноты протеста из-за ситуации вокруг Винника.

Напомним, Винника обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег. Греция решила выдать Винника в первую очередь Франции, затем – в США и только в третью очередь – в Россию.

Сам он сообщал, что подвергается пыткам. Еще в Греции он объявил голодовку, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.

В конце января Винника арестовали во Франции.