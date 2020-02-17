Суд Парижа постановил оставить россиянина Винника под стражей

17.02.2020, 22:44, Новости дня

Апелляционный суд Парижа постановил оставить под стражей российского гражданина Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве.

Такое решение принято в понедельник вечером по итогам заседания французского суда в связи с апелляцией защиты Винника, передает ТАСС.

Судьи утверждают, что такая мера необходима, чтобы «сохранить вещественные доказательства и предотвратить сговор между обвиняемым и его сообщниками».

Ранее посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноты протеста из-за ситуации вокруг Винника.

Напомним, Винника обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег. Греция решила выдать Винника в первую очередь Франции, затем – в США и только в третью очередь – в Россию.

Сам он сообщал, что подвергается пыткам. Еще в Греции он объявил голодовку, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.

В конце января Винника арестовали во Франции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Умер экс-спикер РПЦ Чаплин, который говорил, что «Крыма мало» и призывал к захвату Украины

06.02 / «Делайте это так, чтобы никто не видел». Кернес просит ЛГБТ-сообщества не пропагандировать свои отношения

17.02 / НАТО назвало дискуссии с Россией интенсивными и открытыми

16.01 / Россияне массово перестали курить и перешли на ЗОЖ

15.01 / Путин предложил Медведеву занять новую должность замсекретаря Совбеза

18.12 / 250 украинцев находятся в плену боевиков на Донбассе

21.01 / Минобороны отозвало иск к замглавы Генштаба

24.01 / В суд направлено дело о растрате $2,225 млн «Спецтехноэкспорта» – НАБУ

19.12 / Путин заявил, что возможны изменения в Конституции о двух сроках президента и полномочиях парламента

01.01 / «Россия 24» и Первый канал убрали счетчик лайков под новогодним обращением Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика