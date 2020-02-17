Шутки кончились: Павленский во Франции из милого чудака стал «агентом Кремля»

17.02.2020, 22:31, Новости дня

Отказался от дачи показаний, запретил обыск у себя дома и бойкотировал предоставленных ему государственных адвокатов. Это бунт Петра Павленского, которого задержали во Франции по подозрению во вмешательстве в личную жизнь Бенжамена Гриво — экс-кандидата в мэры Парижа от правящей партии. Политик снялся с предвыборной гонки после того, как так в Сети появилось видео с его участием. По сути, грязный компромат интимного толка, опубликованный, как утверждалось, именно так называемым "российским акционистом". Последнему, надо сказать, не позавидуешь: помимо дела о публикации похабных кадров он проходит еще и по статье о некой поножовщине. Хотя все внимание сейчас, конечно же, к первому пункту. Среди ожидаемых ответов на вопрос: как вообще в руки Павленского попало любительское порно с участием солидного политика? Тут особый интерес вызывает личность Александры де Таддео, которую называют подругой беглого пиромана. Она задержана вместе с ним.

Ей 29 лет, родом она из местечка под называнием Мец. В настоящий момент стажируется в ЮНЕСКО как юрист-правозащитник и проходит магистратуру по международному праву в Тулузе. С Петром Павленским она, предположительно, встречается с января 2019 года.

Проживает в Шестнадцатом округе Париже, где на выходе из отеля 15 февраля был вместе с ней задержан Петр Павленский. По краткой справке многим становится понятно: сексуальный скандал со снимками мог быть спланированной провокацией. Это может обернуться для Павленского и его французской подруги реальными, а не условными проблемами.

"Во-первых, мы с вами наблюдаем вмешательства во внутренние дела государства. То есть, у французов, несмотря на свою толерантность и лояльность, тоже есть придел. И терпеть распространение подобного видео, когда идет предвыборная компания, то есть когда есть определенные лоббисты кандидата, когда уже деньги вложены, они не будут. Здесь Павленский уже перешел за такую грань", — поясняет политолог Наталия Елисеева.

То, что против обоих возбудили уголовные дела, понятно. И тут уже не дверь банка, за которую Павленский срок условный получил, или что-то там не выдающееся, прибитое к брусчатке. Тут уже будет обоим реальный приговор. Шутки кончились. Сядут оба. Но французы уже открыто голосят: верните его домой, в Россию, он тут не нужен.

Мадам и месье, расслабьтесь: лишить Павленского политического убежища за такое преступление нельзя. В общем, глаза видели, что брали: вот и наслаждайтесь, теперь вам еще и кормить его придется со своих налогов.

"Чтобы его лишили статуса политического беженца, требуется, чтобы он совершил какое-либо преступление из таких серьезных международных преступлений: например, военное преступление, преступление против мира, преступление против человечности, чтобы его деятельность противоречила уставам ООН", — добавляет президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Но вернемся к мадам де Таддео. Персона во Франции малоизвестная, ныне только изучаемая. До этого она особо замечена в каких-либо скандалах не была. Были только редкие интервью малотиражным газетам об искусстве и архитектуре. Но, как говорят эксперты, Александра была вхожа во французскую богемную тусовку, имела обширные связи среди художников, архитекторов, писателей. Уже сейчас французские СМИ называют парочку не кем иными, как "агентами Кремля".

"Некоторые даже в студии приглашают отчаянных русофобов, которые хитрее обычно, которые не говорят: да, это прямой заговор Путина, чтобы разрушить карьеру этого Гриво, о котором вообще-то в РФ никто не слышал. Но они говорят: на самом деле это махинация, сделанная "аппаратом сами знаете кого". Они даже не говорят, кто за этим стоит! Потому что, как всегда, никаких доказательств, никаких подробностей – ничего. Но подозревают русских! Спутница, которая была с Гриво, передала либо сама это видео или нет? Или это махинации, которые выполнены за рубежом. Но для чего? Это не очень понятно!" – констатирует политобозреватель Дмитрий де Кошко.

Но в чем не сомневаются совершенно эксперты, те, что лишенные русофобских страхов, так это в том, что парочку действительно могли использовать в политических целях, как раз те силы, которые сконцентрированы внутри самой Франции и выступают против президента Эммануэля Макрона и его команды.

"Это безусловно кто-то использовал против него. Один ли это Павленский? Кто-то использовал Павленского? Тоже возможно. Но если кто-то и использовал, то это на уровне французской политической жизни. Это гораздо очевиднее", — ищет ответы на острые вопросы политический обозреватель Дмитрий де Кошко.

Вы там пока разбирайтесь, дорогие европейские партнеры, кто кому брат, кто кому сват. Но нам обратно Павленского не сватайте: если уж взялись защищать угнетенного, политически гонимого талантливого художника, акциониста, и Бог весть кого, то продолжайте в том же духе, это уже не наша проблема. Уж простите, она ваша.