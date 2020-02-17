Самолет Шойгу на подлете к Белграду сопровождали истребители Сербии

17.02.2020, 22:31, Новости дня

Министерство обороны РФ опубликовало видео сопровождения борта министра обороны РФ Сергея Шойгу истребителями МиГ-29 ВВС Сербии.

Сербские истребители сопровождали самолет Шойгу 17 февраля, во время его прилета с рабочим визитом в Белград.

В аэропорту военного министра встретил его сербский коллега Александр Вулин, с которым Шойгу побывал на выставке "Оборона 78", посвященную бомбежкам страны в 1999 году авиацией НАТО.

Оба министра возложили венки и поучаствовали в закладке капсулы с землей для будущего Вечного огня в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда, после этого в Доме гвардии руководителю Минобороны РФ торжественно вручили звание почетного доктора университета обороны.

Затем у Сергея Шойгу произошла встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.



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