Французский суд не отпустил Винника на свободу

17.02.2020, 22:31, Новости дня

Апелляционный суд Парижа оставил под стражей россиянина Александра Винника, отклонив апелляцию защиты, передает РИА Новости.

С 23 января 2020 года Винник пребывает во Франции, куда был экстрадирован из Греции, где российского специалиста по информационным технологиям арестовали 25 июля 2017 года по запросу США.

Американцы обвиняют Винника в нарушении законодательства США, в частности, в создании без лицензии биржи криптовалют, через которую якобы отмывались миллиарды долларов. Во Франции россиянину инкриминируют взлом электронной почты тысяч человек и вымогательство у них денег.

Его выдачи добивается также Россия.

Сам Винник сообщил, что не нарушал законов США и Франции, полностью отрицая свою вину и заявил, что готов быть выданным в РФ.



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