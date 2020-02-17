Порошенко не пустили на мероприятие в Мюнхене, Кремль отказывается пересматривать Минские соглашения. Главное из Telegram-каналов

17.02.2020, 22:30, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Ермак и Козак ведут переговоры

Источник Telegram-канала “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента пишет, что глава ОП Андрей Ермак пытается договориться о проведении выборов в ОРДЛО осенью этого года.

“Украина принципиально не будет вести переговоры с лидерами ОРДЛО, а проведя выборы можно легитимизировать новых представителей, которые начнут диалог с Киевом. Андрей Ермак предложил эту концепцию [замглавы Администрации президента РФ] Дмитрию Козаку как реальный драфт, который смогут реализовать уже в этом году. Минские соглашения уходят в прошлое, а их заменят прямые договоренности с Россией, которые будут подписаны в Берлине на встрече лидеров нормандского формата”, – утверждает анонимный паблик.

При этом Telegram-канал “Легитимный”, ссылаясь на источник в Кремле, сообщил, что президент РФ Владимир Путин “не рассматривает предложения по апгрейду Минских соглашений”.

“Кремль не будет пересматривать Минские соглашения, а встреча лидеров Нормандского формата не состоится до внесения изменений об “особом статусе” Донбасса в Конституцию Украины”, – утверждают авторы Telegram-канала.

Закон о рынке земли могут принять 20 февраля

“Оппозиционная платформа – За жизнь”, утверждает “Темный рыцарь”, откажется от правок, поданных к законопроекту о рынке земли.

“[Сопредседатель партии Виктор] Медведчук отзывает все свои правки – их 3500 – и открывает путь к голосованию по земле на этой неделе. Вероятно, в четверг”, – говорится в сообщении.

Инцидент в Мюнхене

Бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко утверждает, что пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко не пустили на мероприятие с участием президента Владимира Зеленского в Мюнхене.

“Поездка Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности сопровождалась инцидентом. Немецкие организаторы не допустили Порошенко в зал, где проходила украинская панель с участием президента Зеленского. Свидетелями этого инцидента были немецкие депутаты от Европарламента. Порошенко решил не предавать эту ситуацию широкой огласке, потому что случившееся противоречит его легенде участия в Мюнхенской конференции по безопасности”, – написал он.