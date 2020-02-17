Таксист приютил 100-летнюю блокадницу, которая лишилась крыши из-за обмана

17.02.2020, 22:30, Новости дня

В Северной Осетии Таксист Рамиз Алиев спас ветерана Великой Отечественной войны Александру Левченко, 100-летнюю блокадницу, которая из-за доверчивости осталась без крыши над головой.

Чтобы выжить, пенсионерка ходила по домам и помогала по хозяйству, пока не встретила своего спасителя. Рамиз увидел блокадницу в магазине, стал ей помогать, подвозить на такси. По словам водителя, он пытался найти женщине какое-то жилье, потом не выдержал и забрал бабушку к себе, поскольку та просила о помощи.

Пенсионерка потеряла жилплощадь, переписав ее на свою дальнюю родственницу. По словам Левченко, ее уговорили прописать женщину, а она согласилась. Затем ее вынудили отказаться от собственного дома.

В 1942 году во время блокады умер единственный сын Александры Левченко, тогда ему было шесть. Когда из жизни ушел муж женщины, она оставила Ленинград и переехала в Северную Осетию.

На одном из федеральных каналов показали историю Александры Левченко. Оказалось, что однажды ветеран ехала в трамвае и ее обокрали — вытащили деньги и документы. На протяжении многих лет пенсионерка пытается доказать, что пережила блокаду Ленинграда, но отсутствие документов не позволяют сделать этого.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям помочь восстановить блокаднице документы.

Рамиза Александра называет сыном, сообщает РИА Новости. Мужчина помогает во всем пенсионерке, ухаживает за ней и надеется на торжество справедливости. Таксист хочет, чтобы у ветерана, которая осталась ни с чем на старости лет, все было по-человечески.