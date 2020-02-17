Мнение: Они сняли порно в храме

17.02.2020, 22:30, Разное

Если вам мало ТОГО САМОГО случая с певичками из Pussy Riot, то вот история куда мощнее. Тут уже не то что берегов морали не видно – кораблик, на этот раз итальянский, уж давно уплыл в пучину бесчинства, разврата и пустоголовия.

Если вам мало-мальски знакомы понятия рамок, за которые в общественных местах выходить нежелательно, то вы будете шокированы тем, что я вам сейчас расскажу.

Все мы помним историю про девиц из самопальной рок-группы, которые решили устроить панк-молебен в российском храме. И какая-то часть из нас (наиболее небезразличная к различного рода безобразиям, творящимся вокруг) при одном слове об этом случае нервно подергивает левым глазом, вопрошая «как могли?!», «зачем?!», «чем руководствовались?!».

А вот в Мьянме произошло следующее: влюбленная парочка посетителей Пагана, по-видимому, чересчур сильно познавшая дзен, решила снять свой собственный эротический ролик в одном из храмов. Да-да, правильно: снять любительское порно на любительскую камеру в самом что ни на есть общественном месте, да еще и святом!

Спросите, как об этом вообще кто-то узнал? Хотя, что уж там – сей высокохудожественный процесс утаить достаточно сложно. Особенно если он сильно отличается от того, что обычно принято делать в храмах. Так вот: утек этот ролик прямиком туда, куда и планировали отправить его создатели – на один из порносайтов. И, судя по информации в профиле, «творцами» произведения являются итальянцы.

Молодых искателей приключений сфотографировали постояльцы и тут же отправили фото ряду отелей Мьянмы – в надежде на то, что это ускорит поиски нарушителей правопорядка.

Ну а наказания долго ждать не придется: за оскорбление религиозной святыни парочку намерены приструнить по-серьёзке. Их может ждать полная финита ля комедия. И два года тюрьмы.

Источник: Достало



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