На заседании по делу Андрея Баршая задержали женщину, назвавшую судью проституткой

17.02.2020, 22:24, Новости дня

Приставы Мещанского суда после заседания по делу фигуранта «московского дела» Андрея Баршая задержли слушательницу Александру Калистратову, передает «МБХ медиа».

Девушку задержали после того, как она назвала судью проститутккой. Через несколько минут Калистратову отпустили без протокола. По ее словам, приставы отсканировали ее паспорт и угрожали ей статьей об оскорблении судьи.

«Отпустили со словами: „Возможно в будущем против вас будет возбуждено дело об оскорблении судьи“», — сказала Калистратова.

17 февраля Мещанский суд начал рассматривать дело Баршая.

16 октября 2019 года были арестованы четыре новых фигуранта «московского дела» — 21-летний третьекурсник МАИ Андрей Баршай, 34-летний Егор Лесных и 27-летние Максим Мартинцов и Владимир Емельянов. Еще одного нового фигуранта Александра Мыльникова отправили под домашний арест.

По версии следствия, на акции 27 июля Мартинцов и Лесных повалили бойца Росгвардии, Баршай толкнул другого силовика, а Емельянов удерживал еще одного. Всех их обвинили в применении насилия в отношении представителей власти.

Баршай вины не признает. В октябре его направили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского, где признали вменяемым и здоровым.



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