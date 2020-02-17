Грузовой «корабль-призрак» выбросило штормом «Деннис» к берегам Ирландии

17.02.2020, 22:21, Разное

Обрушившийся на Британские острова шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии давно пропавший 77-метровый грузовой корабль «Альта». Судно было обнаружено в скалах недалеко от графства Крок.
Грузовой корабль «Альта», построенный в 1976 году, шел под флагом Танзании и ранее был замечен у берегов Африки, в Атлантическом океане, в нескольких тысячах миль к юго-востоку от Бермудских островов. Тогда стало известно, что корабль неисправен. Из членов экипажа были спасены 10 человек. Не удалось выяснить, кто был владельцем судна. Предполагали, что оно находилось в угоне. Что на самом деле происходило с кораблем за все это время, остается загадкой.

Корабль был обнаружен 16 февраля совершенно случайно: местный житель, который отправился на пробежку по берегу, заметил застрявшее в скалах судно. Он незамедлительно пояснил о необычной находке береговой охране.

Специалисты осмотрели «Альту» и не обнаружили на борту корабля ни одного человека. Сотрудники береговой охраны отмечают, что если бы не шторм, «корабль-призрак» не смог бы причалить к берегам Ирландии.

Шторм «Деннис» нанес немалый ущерб не только Ирландскому побережью, но и Великобритании. Стало известно о двух пострадавших из-за бушующей стихии и одном человеке, пропавшем без вести.



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