Россиянка украла почти миллион рублей из туалета летевшего в Москву самолета

17.02.2020, 22:18, Разное

Россиянка нашла почти миллион рублей в туалете самолета Томск – Москва. Женщина решила похитить эти деньги, но счастье длилось недолго.

По данным телеграм-канала Life Shot, сумма принадлежала пассажирам, летевшим в Германию с пересадкой. Они направлялись на свадьбу и случайно оставили пакет с валютой в уборной. Там лежал, в общей сложности, почти миллион рублей. Когда пропажу обнаружили, то тут же доложили об этом полиции. Вскоре злоумышленницу задержали. МВД возбудило уголовное дело и заставило вернуть деньги.



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