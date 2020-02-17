Российскую версию кроссовера Renault Arkana начнут выпускать в Китае

17.02.2020, 22:14, Новости дня

Новый купеобразный кроссовер Renault Arkana до настоящего времени собирали исключительно в России, однако в скором времени выпуском паркетника займутся в Китае.

Сообщается, что данный автомобиль будет собираться на совместном заводе Dongfeng-Renault. Как и в России, кроссовер получит 1,3-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 159 л.с. мощности. Данная новинка получит вариатор в качестве трансмиссии. Обновленный кроссовер впервые продемонстрировали на автосалоне в Москве 2 года назад. Паркетник получит платформу B0.

Вместе с тем покупатели также могут выбрать модель с 1,6-литровым бензиновым мотором на 114 л.с. мощности с механической коробкой передач. Остальные подробности о модификации в Китае пока остаются неизвестными.



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