Рассекречены цены на кроссовер Changan CS75 FL

17.02.2020, 22:14, Новости дня

Сегодня стала известна стоимость нового китайского кроссовера Changan CS75 FL, который станет самым дорогим во всей линейке паркетников бренда.

В Москве состоялась официальная премьера данной модели после чего и была озвучена стоимость кроссовера Changan CS75 FL. Автомобиль появится в свободной продаже одновременно в четырех комплектациях. Вместе с тем поступление к дилерам в РФ до сих пор не состоялось по той причине, что все еще не состоялась сертификация кроссовера.

В минимальной комплектации автомобиль имеет передний привод и ценник в размере 1,4 млн рублей. В данной версии автомобиль получил мультимедийный сенсорный экран, а также искусственную кожу и ряд продвинутых опций. В различных модификациях кроссовер Changan CS75 FL имеет разный набор функций, а также разные виды силовых агрегатов.



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