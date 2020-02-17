Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

17.02.2020, 22:12, Новости дня

От заражения коронавирусом COVID19 умер глава одного из временных госпиталей в китайском Ухане, информирует «Жэньминь Жибао».

Директор госпиталя «Учан» Лю Чжимин умер 17 февраля. По данным издания, он стал первым главой медучреждения, который скончался от коронавируса COVID19, передает РИА «Новости».

Напомним, 6 февраля также умер офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, который пытался предупредить медиков о коронавирусе и сам им заразившийся.

В понедельник сообщалось, что в Китае подтверждено 70 тыс. 548 случаев заражения, жертвами коронавируса стали 1 тыс. 770 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

30.12 / «Транснефть» провела выплаты еще 18 компаниям из Казахстана за «грязную нефть»

03.01 / Выезд за пределы страны из-за неуплаты алиментов ограничили для 120 тыс. украинцев – Госпогранслужба

17.02 / Politico — Макрон играет в «русскую рулетку» — и беспокоит европейских партнёров

12.01 / Эксперт Polska Times объяснил, кто для Польши «как папа и мама», а кто — главный недруг

16.12 / Россияне сами оплатят переезд из аварийного жилья

30.12 / Украина не намерена отзывать иски против России – Малюська

11.01 / Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией

29.01 / Вьетнам решил закупить в России Як-130 на 350 млн долларов

14.12 / СК занялся инцидентом с пытавшейся выбросить дочь из окна жительницей Петербурга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика