Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

17.02.2020, 22:12, Новости дня

От заражения коронавирусом COVID19 умер глава одного из временных госпиталей в китайском Ухане, информирует «Жэньминь Жибао».

Директор госпиталя «Учан» Лю Чжимин умер 17 февраля. По данным издания, он стал первым главой медучреждения, который скончался от коронавируса COVID19, передает РИА «Новости».

Напомним, 6 февраля также умер офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, который пытался предупредить медиков о коронавирусе и сам им заразившийся.

В понедельник сообщалось, что в Китае подтверждено 70 тыс. 548 случаев заражения, жертвами коронавируса стали 1 тыс. 770 человек.