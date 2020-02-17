В госпитале МВД погиб обварившийся кипятком в душе отставной полковник

17.02.2020, 22:12, Новости дня

По факту гибели отставного сотрудника правоохранительных органов в госпитале МВД проводится проверка, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Трагедия случилась в главном клиническом госпитале МВД на северо-западе столицы. Отставной полковник милиции получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, когда потерял сознание в душе. В госпитале он проходил плановое обследование в кардиологическом отделении.

В ведомстве выразили соболезнование родным и близким ветерана органов внутренних дел. «Его семье будет оказана необходимая помощь», – приводит слова Волк «Интерфакс».

Отмечается, что если в ходе проверки выяснится вина руководства и персонала госпиталя, то они будут привлечены к ответственности.

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