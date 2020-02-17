Иванка Трамп обсудила права и возможности женщин Востока со скандальным эмиром Дубая

17.02.2020, 22:11, Разное

Пока Дональд и Мелания Трамп занимаются предвыборной кампанией в США, интересы страны за ее пределами представляют другие члены семьи. Так, старшая дочь президента Иванка Трамп отправилась в ОАЭ на Глобальный женский форум. В рамках двухдневного визита у нее состоялось много встреч, в том числе с шейхом Мохаммедом бин Рашид Аль Мактумом, скандальным эмиром Дубая, получившим широкую известность во всем мире после побега его супруги, принцессы Хайи, в Лондон с детьми. 

На встрече они обсудили инициативу, выдвинутую Белым домом, которая заключается в том, чтобы вместе с правительством США к 2025 году помочь 50 миллионам женщин в развивающихся странах и обеспечить их работой. Они также обсудили роль ОАЭ в поддержке Финансовой инициативы женщин-предпринимателей. Помимо Иванки Трамп в этот день шейх Мохаммед также принял бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Иванка выступила на сцене форума с обращением: в нем она отметила, что 70 процентов выпускников эмиратского университета — женщины.

Иванка Трамп выступает на Global Women’s Forum В первый день конференции было проведено несколько пленарных заседаний по таким темам, как роль женщин в промышленной революции, расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей, глобальный гендерный баланс, а также равенство в энергетическом секторе.

Участвующий в Global Women’s Forum шейх Мохаммед активно обсуждается в СМИ в связи с его жестоким обращением с женщинами, представительницами его семьи. Арабская пресса долгие годы старательно поддерживала положительную репутацию Мохаммеда, представляя его как справедливого правителя, борющегося за процветание страны и расширение прав женщин, щедрого благотворителя, хорошего мужа и замечательного отца для всех его 23 детей. Однако в 2015-м скоропостижно ушел из жизни его старший сын — официальной причине его смерти не верят до сих пор, в 2018-м от шейха попыталась сбежать дочь, но ее поймали и теперь судьба девушки неизвестна, а весной 2019-го побег предприняла шестая жена Мохаммеда — принцесса Хайя, и у нее это получилось. Положительный образ шейха, так старательно создаваемый на протяжении многих лет, окончательно рухнул. 



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