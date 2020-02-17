Гренландия планирует продавать воду тающих ледников

17.02.2020, 22:06, Новости дня

Гренландия собирается продавать талую воду ледников коммерческим компаниям. Об этом в интервью Tagesspiegel рассказал министр промышленности и энергетики Гренландии Джесс Свейн.

Свейн рассказал, что всего было выписано 16 лицензий на экспорт талой воды, на данный момент их получили девять проектов. В первую очередь власти ориентируются на коммерческие компании.

Он отметил, что изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. По его словам, талая вода была в Гренландии в больших количествах на протяжении тысячелетий, так что теперь планируется сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт.

Гренландия – крупнейший остров на Земле. Является административной автономной единицей Дании. Население Гренландии – около 58 тыс. человек, 90% из них – гренландские эскимосы. 80% территории острова покрыто льдом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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