Холодов предложил законопроект об изменении налогов на продажу сигарет и заявил, что дополнительные деньги должны пойти на жилье для переселенцев и ветеранов

17.02.2020, 22:06, Новости дня

Народный депутат от «Слуги народа», заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов заявил в своем блоге на сайте «Корреспондент», что внес в парламент проект закона об изменениях в Налоговый кодекс.

«Я разработал законопроект №3016, которым предлагаю внести изменения в систему налогообложения реализации табачных изделий, которые могут дать ежегодно до 1,5 млрд грн дополнительных доходов государству. В США ветеранам Вьетнамской войны давали лицензии на торговлю табаком на льготных условиях. В Австрии лицензии на продажу сигарет по особым правилам получают люди с инвалидностью. В Венгрии преимущество в тендере на получение разрешения на торговлю табачными изделиями имеют инвалиды, безработные или предприниматели, которые намерены принять на работу инвалидов, безработных или людей после декретного отпуска», – написал Холодов.

Он отметил, что часто в странах ЕС количество лицензий на торговлю табаком лимитировано, и те, кто ее уже получил, могут ее перепродать или передать в управление, таким образом получив «приличные доходы», или же могут заниматься бизнесом сами.

«Это правильный механизм социальной поддержки социально уязвимых групп граждан – им не просто «дают субсидии» или «повышают выплаты», а включают их в экономические процессы, в бизнес. Это win-win. Они зарабатывают деньги, а не просят их у государства. Но пока мне сложно представить, как убедить коллег по парламенту проголосовать за что-то подобное. Но европейские практики в Украине нужно начинать внедрять», – убежден политик.

Он предлагает дополнительные деньги направлять на финансирование программ жилищного кредитования для переселенцев из Крыма и Донбасса и ветеранов АТО.

«В статье 6 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения и борьбы против табака (ратифицирована Украиной в 2006 году) описаны ценовые и налоговые меры, которые являются самым эффективным способом сокращения потребления табака, особенно – в молодежной среде. В частности, один из них – мероприятия против forestalling. Forestalling – это уловка, связанная с регулярным повышением акцизов на сигареты. Производители знают, когда очередное повышение и перед ним производят значительные партии, отправляя их на склады, а потом, после повышения акциза – продают их уже по новой цене», – заявил Холодов.

Конвенция ВОЗ дает Украине право законодательно ограничить выпуск сигарет непосредственно перед повышением акцизов на них или установить дополнительный налог на продукцию, которая уже произведена, но еще не доставлена потребителю, в том числе в розничную торговлю, написал он.

«Это будет вполне европейской практикой в украинском законодательстве. Как это работает в Украине? На 90% украинский рынок сигарет формируют четыре крупные компании – Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco и Japan Tobacco International. У каждой есть по два юридических лица – производитель и торговый дом. Как правило, акцизы повышаются 1 января – а значит в последние месяцы года некоторые компании производят запасы сигарет на несколько месяцев вперед, продают их своим торговым домам, а сигареты отправляют на склад. А уже после 1 января эти сигареты продают потребителям по ценам, в которые включен повышенный акциз. Чистый доход табачных корпораций от такой нехитрой схемы – это как минимум миллиард гривен ежегодно», – утверждает нардеп.

Он предлагает зафиксировать, что сумма акцизов, которые платит производитель или импортер сигарет, в любые месяцы последнего квартала года не может превышать среднемесячный объем акцизов, которые платились в течение шести предыдущих месяцев.

«Проще говоря – в декабре и в июле сумма уплаченных акцизных налогов должна быть примерно одинакова и не может отличаться многократно. А если отличается – то это признаки forestalling и государство накладывает штраф в сумме двукратного объема превышенного уровня акцизного налога (но не менее 2 млн грн). Если законопроект принять в 2020 году, то уже в 2021-м мы получим 1,2–1,5 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет (с учетом повышения акциза на 20%). Я буду настаивать на том, чтобы эти деньги были направлены на социально важные целевые программы – в частности, на беспроцентные кредиты на жилье для семей переселенцев из Крыма и Донбасса, ветеранов АТО», – заявил Холодов.

Политик отметил, что в 2020 году на жилищные программы для переселенцев и ветеранов выделено 200 миллионов гривен и жилье смогут купить всего 250 семей.

«Такими темпами люди будут стоять в очередях на эти кредиты десятилетиями. Принятие законопроекта №3016 и целевое назначение денег позволит увеличить финансирование жилищных программ для переселенцев и ветеранов в шесть – восемь раз без каких-либо дополнительных затрат из госбюджета. Так мы сможем реально помочь с жильем тем, кто выехал из временно неконтролируемых территорий и поддерживает Украину. Эти люди наконец-то смогут стать экономически активными, а не работать только «на аренду квартиры», как сейчас», – подытожил народный депутат.